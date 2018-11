Im Prozess um Zahlungen der Telekom Austria an FPÖ,ÖVP und SPÖ Anfang der 2000er-Jahre ist heute am sechstenVerhandlungstag der Erstangeklagte Ex-Telekom-FestnetzvorstandRudolf Fischer am Wort. Er erklärte heute einmal mehr die"politische Landschaftspflege" mit Hilfe des MitangeklagtenEx-Lobbyisten Peter Hochegger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...