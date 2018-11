FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin veranstaltet am 5. Februar 2019 in Frankfurt am Main ein kostenfreies Seminar über das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Es richtet sich ausschließlich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und Beschäftigte von Kapitalverwaltungsgesellschaften mit weniger als zwei Jahren Berufserfahrung auf diesem Gebiet.

