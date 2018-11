Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gesunken, so die Analysten der Nord LB.Die versöhnlicheren Töne der italienischen Regierung und die Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen hätten die Risikobereitschaft der Anleger wieder erhöht und so zu Abgaben bei den als sicher geltenden deutschen Staatspapieren geführt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe 0,36 Punkte auf 160,74 Zähler verloren, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sei auf 0,36% (0,34%) gestiegen. Italienische Staatsanleihen hingegen seien nach der Andeutung eines Entgegenkommens im Haushaltsstreit mit der EU stark nachgefragt gewesen. Die Rendite der zehnjährigen sei auf 3,27% (3,42%) gesunken. Die zuversichtlichere Stimmung am Aktienmarkt habe US-Anleihen belastet. Die Rendite der zehnjährige Treasury sei auf 3,07% (3,05%) gestiegen. (27.11.2018/alc/a/a) ...

