Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Akteure an den Rentenmärkten ignorierten gestern den schwachen ifo-Geschäftsklimaindex, so die Analysten von Postbank Research.Stattdessen habe wieder einmal die Kontroverse über das italienische Haushaltsdefizit das Geschehen bestimmt, dies zur Abwechslung aber einmal mit positivem Unterton. Die italienische Regierung habe insofern Kompromissbereitschaft signalisiert, als sie nicht mehr auf einer Ausweitung der Defizitquote auf 2,4% in 2019 bestehe. Sie könne sich jüngsten Äußerungen zufolge vorstellen, eine etwas geringere Ausweitung anzustreben, sofern dadurch ihre zentralen Vorhaben nicht beeinträchtigt würden. Der Markt habe dies positiv aufgenommen. Die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen sei zum Wochenauftakt um 14 Basispunkte auf 3,27% gefallen, womit sie seit dem letzten Dienstag kumuliert sogar um 35 Basispunkte nachgegeben habe. (27.11.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...