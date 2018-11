FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES CONVATEC WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 150 PENCE - BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1160 (1215) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS HUNTSWORTH PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4200 (4500) PENCE - 'SELL' - FTSE INDICATED -0.06% TO 7032 (CLOSE: 7036.00) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4875 (4920) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS NMC HEALTH TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - TARGET 2940 (3411) PENCE - JEFFERIES RAISES HIKMA TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 2000 (1643) PENCE - LIBERUM RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1350 (1250) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RBS PRICE TARGET TO 315 (335) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES HASTINGS GROUP WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 210 PENCE - UBS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 530 (525) PENCE - 'BUY'



