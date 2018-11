Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäischen Zentralbank (EZB) wird die eigentlich für 2019 ins Auge gefasste erste Leitzinserhöhung nach Einschätzung der Dekabank möglicherweise ausfallen lassen. Grund ist die hohe Verschuldung von Staaten und Unternehmen. "Es kann sein, dass die EZB mit Zinserhöhungen aufhört, ehe sie damit angefangen hat", sagte Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater bei der Vorstellung des Konjunkturausblicks für 2019. Kater verwies darauf, dass die kombinierte Verschuldung des Euroraums von 160 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung im Jahr 2008 auf zuletzt über 200 Prozent gestiegen ist. "Wir können uns eine Rezession nicht leisten, und die EZB weiß das auch", sagte er.

Die EZB dürfte den Nettokauf von Anleihen Ende 2018 einstellen und ihre Bilanz von da an konstant halten. Laut ihrem jüngsten geldpolitischen Statement rechnet sie damit, dass sie dazu für einen längeren Zeitraum die Erträge fällig gewordener Papiere wieder anlegen wird. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hatte am Montag gesagt, dass die Zentralbank nach ihrer Ratssitzung am 13. Dezember genauere Aussagen zu diesem Thema machen wird.

Kater: EZB dürfte auf zweite Jahreshälfte verweisen

Ihre Zinsen will die EZB mindestens "über den Sommer 2019" auf dem aktuellen Niveau lassen, was einen negativen Einlagenzins von 0,40 Prozent beinhaltet. In seiner Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments wiederholte Draghi diese Aussage am Montag allerdings nicht. Trotz seiner Zweifel am Zinserhöhungswillen der EZB sagte Ulrich Kater: "Ich denke, dass die EZB im Dezember auf die zweite Jahreshälfte verweisen wird."

Das Basisszenario der Dekabank ist, dass die US-Notenbank ihren Kurs moderater Zinserhöhungen fortsetzen und den Aufschwung nicht abwürgen wird, weil sie die Inflation nicht dazu zwingt. Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Deka, glaubt außerdem, dass die Zentralbanken bei ihrem Straffungskurs die Finanzmärkte nicht aus den Augen verlieren wird. "Die Notenbanken werden auf die Kapitalmärkte schauen, und wenn die Friktionen zu stark zunehmen, werden sich die Notenbanken zurückhalten", sagte er.

Italien könnte Finanzkrise 2.0 auslösen

Laut Kater hat Italien das Zeug, eine Finanzkrise 2.0 auszulösen. "Ob es gelingt, eine italienische Schuldenkrise abzuwenden, ist die spannendste Frage für das erste Halbjahr", sagte er. Laut Dekabank hat der italienische Staat 2019 einen Refinanzierungsbedarf von 260 Milliarden Euro, während die Banken 60 Milliarden brauchen. "Es kann sein, dass diese Refinanzierung nicht bereit gestellt wird - das liefe dann Richtung Käuferstreik und Schuldenkrise, wie wir sie schon kennen", sagte der Deka-Chefvolkswirt.

Die Dekabank erwartet für Deutschland 2019 und 2020 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 und 1,7 Prozent und für den Euroraum 1,6 und 1,6 Prozent Wachstum.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 04:45 ET (09:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.