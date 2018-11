Nach dem Entscheid würden Firmen mit Verlagerungen weg vom Kanton Bern drohen, schrieb die "Berner Zeitung" (Online) am Dienstag."Wir werden Massnahmen prüfen, wie wir die übermässige Steuerlast im Kanton Bern in den nächsten Jahren reduzieren können", wurde Galenica-Sprecherin Christina Hertig in dem Artikel zitiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...