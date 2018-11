FRANKFURT (Dow Jones)--Die hohen Investitionen in Zukunftsthemen und das zunehmend schwierigere Umfeld drücken bei den Autoherstellern rund um den Globus auf die Profitabilität. Besonders die deutschen Premiumhersteller rutschen im weltweiten Ranking nach hinten, wie aus einer Studie von Ernst & Young (EY) hervorgeht. Langfristig bewerten die Experten die Chancen für BMW, Daimler und Volkswagen mit Blick auf Elektromobilität und autonomes Fahren aber als gut.

Die Gesamtmarge der 16 weltweit führenden Autokonzerne sank im dritten Quartal auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise, lautet das Ergebnis der Studie. Während die Zahl der verkauften Fahrzeuge erstmals seit dem Krisenjahr 2009 sank, kletterte der Umsatz leicht. Einen spürbaren Rückgang verzeichneten die führenden Hersteller beim operativen Gewinn mit minus 3,3 Prozent.

"Globale Handelskonflikte, höhere Zölle, steigende Rohstoffpreise und hohe Innovationsausgaben führten im dritten Quartal zu sinkenden Margen in der weltweiten Automobilindustrie", heißt es in der Studie. Besonders die deutschen Hersteller schnitten schlecht ab: Während der Umsatz marginal stieg, sank der operative Gewinn um 7,6 Prozent. Deutlich besser entwickelten sich die japanischen Konzerne, vor allem Toyota, nicht zuletzt auch begünstigt durch den schwachen Yen.

Bei der Marge lag im dritten Quartal der Analyse zufolge nur ein Unternehmen vor Toyota: Suzuki erreichte eine Rendite von 8,7 Prozent, gefolgt von Toyota mit 7,9 Prozent und BMW mit 7,1 Prozent. Ein Jahr zuvor war noch BMW mit einer Marge von 10,1 Prozent der profitabelste Autokonzern der Welt gewesen. Daimler rutscht im Margenranking vom dritten auf den fünften Platz, Volkswagen belegt mit einer Marge von 4,9 Prozent den siebten Rang (Vorjahr: Rang 13).

"Das dritte Quartal verlief für viele Autokonzerne enttäuschend, und bis zum Jahresende dürfte sich die Lage insgesamt kaum verbessern", meint Peter Fuß, Partner bei EY. Besonders die deutschen Hersteller investierten viel in Zukunftsfelder, was auf die Marge drücke. "Trotz der eher schwachen Umsatz- und Gewinnentwicklung und der Belastungen aus der Dieselkrise drücken gerade die deutschen Autokonzerne bei Innovationen aufs Gas", so Fuß. Angesichts der bevorstehenden Neuordnung der Branche sei dies auch sinnvoll.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/chg

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 05:09 ET (10:09 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.