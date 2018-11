Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bayreuth (pta012/27.11.2018/11:10) - Aufgrund des am 4. November 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots erhielten die bisherigen Aktionäre der 7C Solarparken AG, Bayreuth (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) die Möglichkeit, bis zu 1.923.076 neue Aktien zu zeichnen. Der Platzierungspreis je Aktie wurde vom Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats auf EUR 2,60 festgelegt.



Die Aktionäre haben insgesamt 249.944 Aktien gezeichnet. Die verbleibenden 1.673.132 Aktien wurden der Vlaamse Energieholding CVBA zugeteilt, die die Absicht erklärt hatte, sämtliche nicht gezeichnete Aktien zu übernehmen. Der neue Investor wird dadurch 3,13 % des Grundkapital der 7C Solarparken AG halten.



Die Vlaamse Energieholding CVBA ist eine Energieholding, die Wertpapiere an Unternehmen aus den Bereichen Energie und erneuerbare Energien hält. Die Vlaamse Energieholding CVBA befindet sich im Besitz belgischer Gemeinden und einer begrenzten Anzahl führender Finanzinstitute.



Der Emissionserlös von nahezu EUR 5,0 Mio. wird es der Gesellschaft ermöglichen, das Wachstum des Portfolios unter Beibehaltung einer soliden Bilanzstruktur weiter zu beschleunigen. Die Transaktion wurde von Lang & Schwarz begleitet.



7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein reiner Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einem IPP-Portfolio von rund 153 MWp. Die meisten Anlagen befinden sich in Deutschland. Die Aktien der Gesellschaft sind im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard) gelistet.



