Die Colosseum Dental Deutschland GmbH (Colosseum Dental Deutschland), die Teil des europaweiten Netzwerks der Colosseum Dental Group ist und seit Beginn des Jahres einen Praxisverbund für Zahnheilkunde in Deutschland aufbaut, gibt bekannt, dass sie mit der Vertragsunterzeichnung vergangene Woche sämtliche Anteile an der Vital Klinik GmbH & Co. KG (Vital Klinik) in Alzenau erworben hat.



Thomas Bäumer, CEO der Colosseum Dental Deutschland GmbH, begrüßt den erfolgreichen Abschluss: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Netzwerk mit der Vital Klinik strategisch erweitern konnten. Die Vital Klinik ist seit mehr als 30 Jahren eine renommierte Fachklinik für Hauterkrankungen, die wirtschaftlich gesund und gut aufgestellt ist. Damit verstärken wir unsere langfristige Ausrichtung, mit der wir einen nachhaltigen Beitrag zur flächendeckenden und wohnortnahen, zahnmedizinischen Versorgung in Deutschland leisten."



Die Colosseum Dental Group ist Teil der familiengeführten Jacobs Holding AG, einer weltweit tätigen Investmentgesellschaft mit Sitz in Zürich, deren Erträge über die gemeinnützige Stiftung Jacobs Foundation Kindern und Jugendlichen in aller Welt zu Gute kommen. Zu dem europaweiten Netzwerk der Colosseum Dental Group gehören bereits über 260 Kliniken und mehr als 1.000 Zahnärzte.



"Die Vital Klinik genießt bundesweit einen hervorragenden Ruf bei ihren Patienten und ist als Fachklinik für Hauterkrankungen seit 1981 am Markt sehr gut positioniert. Wir sind davon überzeugt, mit Colosseum Dental Deutschland einen leistungsstarken und langfristigen Gesellschafter an unserer Seite zu haben, um die Klinik zum Wohle unserer Patienten und im Interesse unserer Mitarbeiter auch in Zukunft erfolgreich weiterzuentwickeln.", erklärt William Ruegg, Geschäftsführer der Vital Klinik. William Ruegg wird die Vital Klinik auch in den kommenden Jahren als Geschäftsführer weiterführen. "Wir freuen uns sehr, dass wir vor dem Hintergrund der zunehmenden Herausforderungen im Gesundheitsmarkt mit William Ruegg mindestens für die nächsten fünf Jahre auf einen kompetenten und erfahrenen Ge-schäftsführer bauen können.", sagt Thomas Bäumer.



Über die Colosseum Dental Deutschland GmbH:



Die Colosseum Dental Deutschland GmbH (Colosseum Dental Deutschland) wurde 2018 gegründet und hat zum Ziel, ein deutschlandweites Qualitäts-Netzwerk für die Zahnheilkunde aufzubauen. Colosseum Dental Deutschland gehört zu dem europäischen Netzwerk von Zahnarztpraxen der Colosseum Dental Group.



Die Colosseum Dental Group (Colosseum Dental) ist ein schnell wachsendes Unternehmen auf dem europäischen Dentalmarkt mit dem Ziel, die führende Zahnarzt-Gruppe in Europa aufzubauen. Colosseum Dental konzentriert sich darauf, exzellente zahnärztliche Pflege anzubieten - dies im Interesse der Patienten, Ärzte, Angestellten und anderer Interessengruppen. Es gehören bereits über 260 Kliniken mit mehr als 1.000 Zahnärzten zur Gruppe.



Die Colosseum Dental Group ist Teil der Jacobs Holding AG, einer weltweit tätigen Investmentgesellschaft mit Sitz in Zürich. Alleiniger wirtschaftlicher Nutznießer der Jacobs Holding AG ist die Jacobs Foundation, eine der weltweit führenden gemeinnützigen Stiftungen. Die Jacobs Foundation fördert Forschungsprojekte und Initiativen und unterstützt wissenschaftliche Einrichtungen, um gesellschaftliche Veränderungen im Bereich der Kinder und Jugendentwicklung herbeizuführen. Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1989 wurden kumuliert über 500 Millionen Franken ausbezahlt.



Über die Vital Klinik:



Die Vital Klinik wurde 1981 eröffnet und ist eine Fachklinik für Hauterkrankungen in Alzenau mit 42 Betten und ca. 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Vital Klinik behandelt Patienten aller Altersgruppen mit sowohl chronischen (z.B. Neurodermitis, Psoriasis) als auch akuten Hauterkran-kungen, Venenerkrankungen, chronische Wunden sowie Hauttumoren und Allergien. Der Therapieansatz bei den chronischen Hauterkrankungen ist schulmedizinisch und dennoch ganzheitlich. Von der Lokaltherapie und der Medikation, über die richtige Ernährung bis hin zu äußeren Einflüssen (z.B. Stress, psychische Belastung, etc.) werden alle wesentlichen Faktoren berücksichtigt. Zur Therapie von Venenerkrankungen, chronischen Wunden und Hauttumoren werden erforderliche Eingriffe in Teil- oder Vollnarkose durchgeführt. Unter der langjährigen Leitung von Chefärztin Dr. med. Kerstin Kusch werden hervorragende Behandlungserfolge erzielt.



