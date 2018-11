Der Bericht hebt herausragende Unternehmen hervor, die Compliance, Risikomanagement und Cybersicherheit transformieren

Regulatory DataCorp (RDC), weltweit führender Anbieter von Compliance Screening, ist in der Ausgabe 2019 der alljährlichen RegTech-100-Liste der weltweit innovativsten RegTech-Unternehmen vertreten. Das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben.

In der RegTech-100-Liste werden Unternehmen für ihren innovativen Einsatz von Technologie zur Lösung eines erheblichen Branchenproblems oder Erzielung von Kosteneinsparungen bzw. Effizienzsteigerungen in der gesamten Compliancefunktion gewürdigt. Eine Jury aus Analysten und Branchenexperten bewertete 824 Unternehmen also fast doppelt so viele im Vergleich zum vergangenen Jahr für die diesjährige Liste, die das schnelle Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der RegTech-Industrie hervorhebt.

"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in die RegTech-100-Liste und die Würdigung unserer Expertise im Bereich KYC-/AML-Screening und der Investitionen in die KI-Technologie", sagte Tom Walsh, CEO von RDC. "RDC verändert die Wirtschaftlichkeit des Kundenscreenings durch die Bereitstellung von Technologien für maschinelles Lernen und prädiktive Analytik, die auf den jahrzehntelangen Erfahrungen von RDC im Bereich des Datenscreenings basieren und der aufsichtsrechtlichen Überprüfung und Validierung standhalten."

Mariyan Dimitrov, Head of Research bei RegTech Analyst, dem Unternehmen, das die jährliche Liste erstellt, sagte: "Die Analysten und Branchenexperten des Beratungsgremiums haben mehrere hundert Nominierungen beurteilt und RDC aufgrund seiner innovativen, auf maschinellem Lernen basierenden Plattform ausgezeichnet, die Compliance-Teams bei der Stärkung ihrer KYC- und AML-Prozesse unterstützt."

Eine vollständige Liste der RegTech 100 finden Sie unter www.RegTech100.com. Mehrere Informationen zu den Unternehmen sowie eine detaillierte Branchenanalyse finden Sie im Global RegTech Review.

Über RDC

Regulatory DataCorp (RDC), der Anbieter von Smarter ScreeningTM, stellt leistungsstarke, für Entscheidungen aufbereitete Informationen und erstklassigen Risiko- und Compliance-Schutz bereit. Damit können weltweit tätige Unternehmen verbotene/verdächtige Einheiten identifizieren, ihren Schutz vor Betrug stärken, die Einhaltung regulatorischer Bestimmungen sicherstellen, das Beschaffungs- und Vertriebsrisiko verwalten und ihren Markenschutz optimieren. Mit der weltweit größten quelloffenen risikorelevanten Datenbank bietet RDC Compliance im Bereich KYC/AML, der Schutz vor politisch exponierten Personen (PEP), Informationen über Schwellenmärkte, Schutz vor Korruption, Betrug und Kriminalität. Außerdem ermöglicht die Datenbank Screening und Überwachung von Lieferanten für zahlreiche, weltweit angesiedelte Kunden. RDC wurde von 20 weltweit führenden Finanzinstitutionen gegründet und ist heute ein Portfoliounternehmen von Vista Equity Partners. Weitere Informationen über RDC erhalten Sie unter der E-Mail-Adresse info@rdc.com oder unter www.rdc.com.

