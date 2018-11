Mit erneuten Zolldrohungen gegen China und Äußerungen zum Brexit hat US-Präsident Donald Trump erneut für Unruhe an den Börsen gesorgt. Europäische Aktien fassten Anleger daher am Dienstag nur mit spitzen Fingern an. Dax und EuroStoxx50 stagnierten bei 11.362 beziehungsweise 3178 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...