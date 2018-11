St. Gallen - Seit einiger Zeit können Betreibungsbegehren in elektronischer Form an die dafür zuständigen Betreibungsämter versendet werden. Dies führt auch dazu, dass viele KMUs neu ihre offenen Forderungen selbständig betreiben möchten. So sind sie von den Inkassobüros nicht mehr so abhängig und können entsprechend Kosten sparen.

Damit KMUs Betreibungen selbstständig und professionell durchführen können, braucht es eine Software, welche Sie dabei optimal unterstütz. EGELI Informatik AG, hat sich diesem Bedürfnis angenommen und ein Programm geschaffen, welche es einem KMU erlaubt, nach nur einem Tag Schulung selbständig Betreibungsdossier zu erfassen, Betreibungen zu versenden und somit den Betreibungsprozess anzustossen. Dank der elektronischen Schiene werden die elektronischen Anfragen zum und Antworten vom Amt voll automatisch verwaltet.

SaaS-Lösung für KMU

Die EGELI Informatik AG hat dazu die Softwarelösungen :-debit2go auf den Markt gebracht. :-debit2go erfüllt alle Anforderungen, die ein KMU braucht, um ein einfaches und effizientes Inkasso selber zu betreiben. :-debit2go wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...