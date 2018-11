Zürich - Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben sich in der vergangenen Handelswoche fast halbiert. Sie verringerten sich um über 47 Prozent auf 1,0 Millionen Franken. Auch die Handelsaktivität gemessen an der Anzahl Abschlüsse verschlechterte sich auf 70 von 90 in der Vorwoche. Derweil stieg der eKMU-X Index dank der Performance der Wochengewinner um 2,1 Prozent auf 1'345,48 Punkte.

Einzig zwei Titel überschritten die Umsatzmarke von 100'000 Franken. 145'000 Franken in zwei Abschlüssen generierten die Reishauer Namenaktien. Die Papiere der Bernexpo Holding erzielten in einer Transaktion 107'940 Franken. Der Messeveranstalter teilte kürzlich mit, dass er seine Messehallen verkaufen wolle und derzeit ein neues Träger- und Finanzierungsmodell prüfe. Nun werde nach Investoren gesucht.

Als grösster Gewinner der vergangenen Handelswoche legten die Aktien von Schweizer Zucker um 6,8 Prozent zu und die Valoren des Stadtcasino Baden machten 2,7 Prozent gut. Die Titel des EW Jona-Rapperswil verbesserten sich um 1,4 Prozent und diejenigen von Holdigaz um 0,5 Prozent.

Auf der Gegenseite dürften die Aktien der Pilatus Bahnen (-7,0%) und die Repower-Papiere (-3,9%) unter Gewinnmitnahmen gelitten haben. Beide Titel wiesen seit Jahresbeginn eine sehr positive Entwicklung auf. Die Valoren des Kongress- und Kursaal Bern verloren 4,2 Prozent.

Keine Auswirkung auf die Kursentwicklung von WWZ hatte der jüngst publizierte Expansionskurs und die Ernennung des neuen Finanzchefs. Das Versorgungsunternehmen baut den Hauptsitz aus. Der Spatenstich für die erste Etappe des Erweiterungsbaus sei erfolgt und der Bezug der neuen Räume sei für Anfang 2021 geplant, wie es hiess. Zum neuen CFO wurde Andreas Ronchetti ernannt. Er folgt auf René Arnold, der im zweiten Halbjahr 2019 aus dem Unternehmen austreten wird.

Mit dem Elektrizitätswerk Altdorf (EWA) sorgte ein weiteres Energieunternehmen für eine Neuigkeit an der insgesamt ausgedünnten Nachrichtenfront. Das Unternehmen erhielt die Konzession und die Baubewilligung für den Bau des Kraftwerks Erstfeldertal. Hierfür wurde eine entsprechende Aktiengesellschaft mit Namen Kraftwerk Erstfeldertal AG gegründet. Hinter dieser stehen das EWA, die Gemeindewerke Erstfeld, der Kanton Uri sowie die Korporation Uri.

Unternehmensnachrichten

Messesektor

Der Messeveranstalter Bernexpo Holding will seine Messehallen verkaufen. "Wir prüfen zurzeit ein neues Träger- und Finanzierungsmodell für alle unsere Messehallen", sagte Bernexpo-Verwaltungsratspräsidentin Franziska von Weissenfluh in einem Interview mit der Zeitung "Bund".

Nun sucht Bernexpo nach Investoren. "Wir sind bereit, unsere Mehrheit an der Messepark AG, der die Immobilien gehören, zu verkaufen", so die Präsidentin weiter. Denkbar sei auch der Verkauf aller Immobilien, wobei ein entsprechender Mietvertrag dem Messeveranstalter die weitere Nutzung sichern müsste.

Mit Interessenten sei man im ...

