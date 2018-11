Der Vorschlag von Bundesfinanzminister Scholz zur neuen Grundsteuer ist noch nicht in allen Details bekannt. Doch die Linke fordert bereits, die Umlagefähigkeit auf die Mieter abzuschaffen - zu Lasten der Eigentümer.

Gestern Nachmittag sickerten die ersten harten Details zur Reform der Grundsteuer aus Berlin durch. Und am Mittwoch will Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Ländern zwei verschiedene Modelle zur Reform der Grundsteuer vorlegen: Zum einen ein rein an der Fläche orientiertes Pauschalmodell und zum anderen ein nach Grundstückswert, Alter des Gebäudes und Höhe der Miete angelegtes Wertmodell.

Skepsis kommt bereits aus der Wirtschaft. Zu bürokratisch sei die Reform, außerdem würde sie angespannte Wohnungsmärkte nicht entlasten.

Nun legt die Bundesfraktion der Linken mit einem eigenen Vorschlag zur Grundsteuerreform nach. Der stellvertretende Fraktionschef Fabio De Masi und sein Fachkollege Jörg Cezanne wollen die bisherige Praxis, die Grundsteuer auf die Mieter umzulegen, abschaffen. ...

