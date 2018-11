Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem im letzten Monat die Einigung auf den "NAFTA 2.0"-Deal zunächst hoffen lies, dass die mexikanische Wirtschaft nun ein wenig Auftrieb bekommen würde, scheint sich diese Hoffnung nun teilweise zerschlagen zu haben, so die Analysen der Nord LB.Mit dieser Entwicklung habe sich zuletzt auch die Mexikanische Zentralbank, Banxico, konfrontiert gesehen und mit einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte reagiert. Diese Anhebung des Leitzinses auf nunmehr acht Prozent sei auch in dieser Form vom Markt erwartet worden, die Begründung weshalb sich die Währungshüter zu diesem Schritt gezwungen gesehen hätten, habe jedoch überrascht. Zum einen sei das Statement äußerst hawkish gewesen und habe besonders die Risiken einer steigenden Inflation thematisiert. Zum anderen sei eine gewisse Kritik über die kommende Regierung deutlich geworden. Im Besonderen hätten die Notenbanker deutlich gemacht, dass mit der Amtsübernahme durch Andrés Manuel López Obrador in gut einer Woche in gewissem Maße auch die Unsicherheit bezüglich der kommenden Wirtschaftspolitik zunehme. Diese stehe vor allem im Zusammenhang mit dem Baustopp des geplanten Flughafens in Mexiko-City. ...

