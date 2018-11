Zürich (ots) -



BlockFactory AG hat die Ernennung von Benoit Henry zum neuen

Geschäftsführer und CEO bekanntgegeben. Sein Eintritt erfolgte per

12. November.



Er tritt damit die Nachfolge von Mitgründer Antoine Verdon an, der

in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden weiterhin im Unternehmen

verbleibt.



"Ich bin mehr als glücklich, ein Teil des BlockFactory-Teams zu

sein", sagt Benoit Henry. "Es ist ein Privileg, Teil eines so

wachstumsstarken und innovativen Unternehmens zu sein. BlockFactory

hat eine einzigartige Plattform entwickelt und ist hervorragend

aufgestellt, insbesondere auf dem Gebiet der Zertifizierung und

Tokenisierung. Ich freue mich darauf, das Team und die Gründer beim

weiteren Wachstum zu unterstützen."



Vor seiner Tätigkeit bei BlockFactory war Benoit Marketing- und

Finanzchef bei der Crowdhouse AG. Davor hatte er bereits eine

Position als Geschäftsführer bei der DeinDeal AG inne. Er bringt ein

umfassendes unternehmerisches Know-how mit, das er bei

verschiedensten Positionen in Europa, Asien und den USA sammeln

konnte. Benoit hat einen Master of Science Abschluss in Management

der Hochschule HEC Paris.



"Seine Erfahrungen und Kenntnisse werden dem Unternehmen beim

weiteren Wachstum helfen", sagt Antoine Verdon. "Er verfügt über

ausgezeichnete Führungsqualitäten und kann Startups nachweislich auf

die nächste Stufe bringen."



BlockFactory AG ist ein Software-Unternehmen mit Firmensitz in Zug

und seit 2012 im Blockchain-Sektor aktiv. Zu den Kunden zählen große

und mittelständische Unternehmen, sowie eine Reihe von

Blockchain-Projekten.



