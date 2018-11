(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Deutschlands beste Baufinanzierung: creditweb erhält von FOCUS MONEY das Siegel "Deutschlands Beste"

Köln 27.11.2018

Baufinanzierer gibt es in Deutschland viele - doch bei welchem kann man auf einen ausgezeichneten Service, die besten Konditionen sowie völlige Transparenz bei der Abwicklung vertrauen? Mit der Studie "Die Besten daheim" macht FOCUS MONEY gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, der International School of Management (ISM) sowie Deutschland Test den Vergleich und wertet die Stimmen der größten Kritiker aus: die der Kunden.

Positive Kundenbewertungen - der größte Antrieb

Für die Studie wurden in der Zeit vom 1. Dezember 2017 bis zum 1. Mai 2018 rund 34 Millionen Kundenstimmen aus den sozialen Medien, aus Blogs, Foren, Nachrichtenseiten und anderen Websites herausgefiltert und analysiert. Dabei wurde genau kontrolliert, welche der rund 20.000 Marken aus 256 Branchen im Web besonders positiv abschneiden. Im Bereich "Finanzen und Vorsorge" zeigt sich eindeutig, dass die Deutschen dem mehrfach ausgezeichneten Baufinanzierer creditweb vertrauen.

Ausgezeichnet - die creditweb Baufinanzierung

creditweb erzielte mit 98,8 von insgesamt 100 Punkten fast die komplette Punktzahl und wurde deshalb in der Rubrik Baufinanzierung mit dem Siegel "Deutschlands Beste" ausgezeichnet. creditweb liegt diese Studie besonders am Herzen, denn das Vertrauen der Kunden und eine umfangreiche Beratung haben bei dem Spezialisten für Baufinanzierungen oberste Priorität. "Die Kundenzufriedenheit steht bei uns im Mittelpunkt", so Horst Kesselkaul, Geschäftsführer der creditweb GmbH. "Der Onlinekanal hat mittlerweile einen großen Stellenwert eingenommen, wenn es um Vertrauen und Transparenz in Unternehmen und Marken geht. Die Auszeichnung zeigt, dass unsere Baufinanzierung im Internet und in der Öffentlichkeit durchweg positiv wahrgenommen wird. Wir freuen uns sehr über das überragende Ergebnis."

Top-Konditionen - mehr als 400 Banken im Vergleich

Als Baufinanzierungsspezialist vergleicht creditweb die Angebote von mehr als 400 deutschen Darlehensgebern und findet so die attraktivsten Konditionen, die individuell zum zukünftigen Immobilieneigentümer und seinem Finanzierungsvorhaben passen. Neben der Auswertung des umfangreichen Vergleichs und der Erstellung einer transparenten Übersicht, unterstützen und beraten die qualifizierten Finanzierungsberater von creditweb bei der kompletten Abwicklung der Baufinanzierung.

Individuell - Finanzierungskonzepte für jede Lebenssituation

Die Baufinanzierung selbst ist so individuell wie eine Immobilie. Passend zu den unterschiedlichsten Lebens- und Einkommenssituation ermitteln wir objektiv nicht nur den günstigsten Zins, sondern auch das optimale Finanzierungsmodell. Schritt für Schritt erarbeiten wir gemeinsam die individuell passende Baufinanzierung, für das gute Gefühl bei der vielleicht wichtigsten finanziellen Entscheidung im Leben.

Mehr Infos unter: https://www.creditweb.de/baufinanzierung/news/deutschlands_beste_baufinanzierung/

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

* Name: Horst Kesselkaul

Zuständig: Geschäftsführer

Telefon: +49 (800) 2220550Anrufen: +49 (800) 2220550

E-Mail: info@creditweb.de

* Name: Michaela Veers

Abteilung: elb bureaux GmbH

Zuständig: Marketing & PR

Telefon: +49 (40) 32892893Anrufen: +49 (40) 32892893

E-Mail: m.veers@elb-bureaux.com

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 05:49 ET (10:49 GMT)