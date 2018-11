Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Credit Suisse von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 14 Franken gesenkt. Bei den europäischen Großbanken dürfte sich 2019 einiges um konjunkturelle Bremsspuren und den Kreditzyklus drehen, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Credit Suisse habe sie ehemals an einen Anstieg der Rendite auf das harte Eigenkapital geglaubt, was nach den jüngsten Zahlen in Frage stehe. Der Umsatzausblick erscheine nun eine größere Herausforderung zu werden als bisher gedacht./edh/tih

Datum der Analyse: 27.11.2018

ISIN CH0012138530

