Die Risikolebensversicherung wie auch die Berufsunfähigkeitsversicherung gehören mit zu den wichtigsten privaten Vorsorgeprodukten. Dabei stehen interessierte Kunden oft vor der Frage, ob aufgrund der persönlichen Situation eine Versicherbarkeit überhaupt möglich ist. Häufig haben Antragsteller aber auch die Befürchtung, bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen Fehler zu machen. Um Kunden bei diesen Fragen zu unterstützen, hat CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, einen neuen persönlichen Telefonservice eingeführt.



NOCH VOR ANTRAGSTELLUNG VERSICHERBARKEIT PRÜFEN



Mit dem neuen Telefonservice haben interessierte Kunden jetzt die Möglichkeit, sich bereits vor Abschluss einer Risikolebensversicherung oder auch Berufsunfähigkeitsversicherung zu informieren, wie und ob ein Versicherungsschutz aufgrund ihrer persönlichen Situation möglich ist. Die Experten von CosmosDirekt - aus dem Fachbereich Risikoprüfung - stehen hierzu als persönliche Ansprechpartner telefonisch zur Verfügung. Somit erhält der Interessent eine kompetente Beratung zur Versicherbarkeit seiner persönlichen Lebenssituation.



UNTERSTÜTZUNG BEI DER ANTRAGSTELLUNG DURCH TELEUNDERWRITING (TELEFONINTERVIEW)



Auch bei dem Abschluss einer Risikolebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherung kann der Antragsteller von dem neuen Serviceangebot bei CosmosDirekt profitieren: In einem individuell vereinbarten Telefoninterview erhält der Kunde aktive Unterstützung durch die Fachexperten bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen. Die qualifizierten und speziell geschulten Mitarbeiter von CosmosDirekt können direkt ergänzende Fragen stellen sowie Informationen zu weiteren Schritten und benötigten Unterlagen, wie zum Beispiel ärztliche Untersuchungen oder Einkommensnachweise, geben. Das Risiko von eventuell falschen Angaben kann so minimiert werden. In vielen Fällen erhält der Kunden bereits telefonisch eine abschließende Entscheidung zur Versicherbarkeit. Das ausgefüllte Ergänzungsformular wird dem Kunden zugesandt. So hat er die Möglichkeit, dieses in Ruhe zu lesen, um es abschließend zu unterschreiben und mit dem Versicherungsantrag zurückzusenden. Durch diesen neuen Kundenservice wird eine schnellere und einfachere Absicherung ermöglicht.



"Als Direktversicherer ist es unser Anspruch, immer den bestmöglichen Service anzubieten. Dazu gehört auch, uns persönlich mit unseren Kunden auszutauschen und ihnen Ansprechpartner für alle Fragen, Sorgen, aber auch Ängste rund um ihren persönlichen Versicherungsschutz zu sein. Mit der 'Vorabberatung' können wir gemeinsam die persönliche Lebenssituation analysieren, Bedenken ausräumen und die bestmögliche Absicherung anbieten. Zusätzlich schafft dies auch einen Mehrwert bei einer möglichen späteren Leistungsbearbeitung", sagt Christoph Gloeckner, Mitglied des Vorstands von CosmosDirekt.



VERSICHERUNGSSCHUTZ MIT BESTNOTEN BEWERTET



Unabhängige Tests bestätigen die hervorragende Qualität des Angebots von CosmosDirekt: So wird der Comfort-Schutz beispielsweise im Morgen & Morgen Rating Berufsunfähigkeit zum wiederholten Male mit der Bestnote "5 Sterne bzw. ausgezeichnet" bewertet. Die Assekurata Solutions GmbH vergibt der Cosmos Lebensversicherungs-AG das Expertenurteil "Fair" für eine transparente, kundenorientierte und kompetente Leistungsregulierung in der Berufsunfähigkeitsabsicherung (Prüfung 01/2018). Top-Noten erhält auch die Risikolebensversicherung von CosmosDirekt: Focus-Money verleiht das Gütesiegel "Bester Risikoschutz" und bestätigt somit die Bestwertung "hervorragend" im Produkttest Direkttarife (Ausgabe 16.2018).



