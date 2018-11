Köln (ots) -



Die südafrikanische Sahnelikör-Marke Amarula setzt ab sofort bei der deutschen Digitalkommunikation auf die TERRITORY webguerillas am Kölner Standort. Deutschlands führende Agentur für Social Media und Digitalmarketing kümmert sich als Lead-Agentur fortan um den Ausbau der Markenbekanntheit von Amarula. Die Entscheidung zur Zusammenarbeit zwischen den Kölnern und dem Premium-Spirituosen-Anbieter Diversa Spezialitäten, Distributor von Amarula in Deutschland, fiel nach einer Wettbewerbspräsentation.



Für ihren neuen Kunden inszeniert die Agentur die wilde Seite des Lebens. Es geht um die südafrikanische Kultur und damit um die exotische Herkunft der wilden Marula-Frucht, die zur Herstellung des Likörs verwendet wird. Mit dieser Kampagnen-Rezeptur zielen die TERRITORY webguerillas vor allem auf jüngere Zielgruppen. Entsprechend liegt der Schwerpunkt des Auftritts auf den Social-Kanälen Facebook und Instagram - hier verantwortet die Agentur den Launch des deutschen Accounts. Flankiert kommen u. a. Gewinnspiele sowie Events und Tastings zum Einsatz. Hierbei unterstützen die TERRITORY webguerillas-Schwestern TERRITORY Influence und TERRITORY Media. Mit diesem Mix justiert Amarula seine Mediastrategie neu - bisher war die Marke vor allem im Fernsehen präsent.



"Um die kommunikativen Herausforderungen im digitalen Zeitalter bestmöglich zu meistern, haben wir uns für eine Partnerschaft mit den TERRITORY webguerillas entschieden. Als Digital-Spezialisten verstehen sie es, mittels kreativer Awareness-Kampagnen jüngere Zielgruppen für unsere Markenwelt zu begeistern und durch einen ausgefeilten Content-Mix Amarula auf dem deutschen Markt zu pushen", sagt Tim Nentwig, Marketing Director Diversa Spezialitäten.



"Die Zusammenarbeit mit Amarula unterstreicht unseren TERRITORY-Erfolgsansatz: 'Ein Team aus Teams'. Denn durch die Kooperation profitiert die Marke von der Stärke und der breitgefächerten Expertise der unterschiedlichen TERRITORY-Agenturen. Dadurch ist es uns möglich, gemeinsam disziplin- und standortübergreifend überzeugende Kampagnen zu kreieren", kommentiert Patrick Holtkamp, Managing Director von TERRITORY webguerillas am Standort Köln.



Über Amarula



Basis von Amarula Cream sind die Früchte des wildwachsenden afrikanischen Marula-Baums. Aus dem Fruchtfleisch der goldgelben Früchte wird ein Destillat gewonnen, das zwei Jahre in Eichenfässern heranreift und so sein unverwechselbares Aroma erhält. Das gereifte Destillat ergibt zusammen mit frischer Sahne den feinen Amarula Cream-Likör mit einem Alkoholgehalt von 17 Prozent. Amarula Cream wird seit 1989 hergestellt und mittlerweile in über 100 Ländern vertrieben. Abfüller des Cream Likörs ist die Distell International in Stellenbosch/South Africa. Deutscher Importeur von Amarula ist die Diversa Spezialitäten GmbH aus Rheinberg/Niederrhein.



Amarula engagiert sich seit 2002 im Rahmen des Amarula Trust-Programms für den Schutz afrikanischer Elefanten. Gemeinsam mit Wildlifedirect, einer kenianischen Hilfsorganisation, wurde 2017 zudem die Awareness-Kampagne "Name them, save them" gestartet. Im Rahmen des Projektes wird auf die Problematik von Wilderei und Elfenbeinhandel aufmerksam gemacht sowie Spendengelder zum Schutz der Dickhäuter gesammelt.



Über TERRITORY webguerillas



Die TERRITORY webguerillas sind Deutschlands führende Agentur für Social Media und Digitalmarketing, der gezielten On- und Offline-Ansprache von Meinungsmachern. Neben Influencer Marketing gehören die Bereiche Social Media, Mobile, Guerilla-Marketing und Blogs zum Kerngeschäft des Fullservice-Dienstleisters. Die Agentur wurde im Jahr 2000 von David Eicher gegründet und gehört seit Oktober 2016 zu TERRITORY der Agentur für Markeninhalte. Zu den Kunden der Agentur zählen unter anderem die Deutsche Telekom, Mondelez, Google, Siemens Hausgeräte, Hornbach, Mini, PayPal und Saturn. Sie beschäftigt derzeit rund 160 Mitarbeiter an ihren Standorten München, Berlin, Hamburg und Köln.



