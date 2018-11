Die Rabattschlacht am Cyber Monday hat für neue Rekordumsätze gesorgt. Besonders in den USA wurde viel im Internet bestellt.

In den USA haben die Verbraucher am von Sonderangeboten geprägten Cyber Monday so viel im Internet bestellt wie noch nie zuvor. Das Geschäft am Montag nach Thanksgiving habe einen Rekordumsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar erreicht, erklärten Marktforscher von Adobe Analytics.

Millionen von Käufern deckten sich in den Online-Shops der Internet-Händlern mit wirklichen oder vermeintlichen Schnäppchen von Lego-Steinen bis zu TV-Geräten mit Großbildschirm ein.

Drei Stunden an diesem Montag brächten so viel Online-Umsatz ein wie sonst ein ganzer Tag, sagte Adobe-Digital-Experte Taylor Schreiner. ...

