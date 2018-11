Dass der Gesamtmarkt sich vor einer Woche erst einmal hat fangen können, war sicherlich hilfreich. Aber trotzdem ist es auffällig, dass die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex (ISIN: DE000A0D6554) sich so gut hält, immerhin hatte die jüngste Quartalsbilanz am 13.11. für einen brutalen Abverkauf gesorgt und die Bären wieder in die Vorderhand gebracht. Jetzt aber scheint es, als würde ihnen das Heft aus der Hand genommen. Warum?

Es ist gut denkbar, dass die Bären vorsichtiger werden, weil relativ wenige Analysten ihr Kursziel auf diese Bilanz des dritten Quartals hin gesenkt hatten. Immerhin waren die Zahlen zwar keine positive Überraschung gewesen, aber "wie erwartet mager". Und natürlich sollte man den Blick nach vorne richten, wenn es dazu Anlass gibt. Und den bietet bei Nordex der starke Auftragseingang. Über das Jahr hinweg hat Nordex sehr deutlich mehr neue Aufträge eingesammelt als 2017. Das wirkt sich eben ...

