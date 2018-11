Ab dem 3. Dezember kommt der Film "Climate Warriors" von Carl A. Fechner in die Kinos. Der Dokumentarfilm ist die Fortsetzung zum Film "Power to Change", der 2016 in über 360 Städten aufgeführt wurde. Steigende Meeresspiegel, Dauerregen, Dürre - überall auf der Welt kämpfen Menschen mit den unterschiedlichen Auswirkungen der Erderwärmung. Der Film blickt in die Welt und findet Kämpfer, die sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...