Die gleitenden Durchschnittslinien (38; 100; 200) verlaufen bei der Sixt-Aktie als Widerstände über dem Kurs. Der RSI hat kurz vor dem Eintritt in den überverkauften Bereich Halt gemacht. Der letzte Eintritt in einen der Extrembereiche liegt schon eine Weile zurück. Der Kurs hat das Bollinger Band an der Unterseite verlassen und folgt nun der daraus resultierenden Aufwärtsbewegung. Nun gilt es für den Kurs weiter in Richtung der SMAs zu klettern, die 38-Tagelinie liegt bei etwa 60 Euro.

4-Stundenchart: ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...