Brexit-Abstimmung im britischen Parlament für 11. Dezember geplant DE30 scheitert an Widerstandszone bei 11.400 Punkten Infineon gibt Zusammenarbeit mit norwegischen IDEX Biometrics bekannt

Fast jeder europäische Blue-Chip-Index eröffnete am Dienstag höher, nachdem an der Wall Street und während der Asien-Sitzung Gewinne zu beobachten waren. Russische Aktien stiegen in den ersten Handelsminuten am meisten, während Aktien in Italien und Spanien eine unterdurchschnittliche Performance aufwiesen. Versorgungs- und Konsumgüterunternehmen führten die Gewinne an, während Bergbau- und Reiseunternehmen am stärksten schwächelten.

Nach einem steilen Anstieg am Montag erlebte der DE30 bei der heutigen Eröffnung einen Rückschlag. Am Dienstagmorgen bewegte sich der deutsche Leitindex zwar kurzfristig nach oben, doch der Ausbruchsversuch oberhalb der 11.400 Punkte wurde schnell unterbunden. Die Folge waren erneute Kursrückgänge. Sollten die Bären jedoch wieder dominieren, wäre eine Bewegung in Richtung der Jahrestiefstände (11.050 Punkte) nicht auszuschließen. Quelle: xStation 5 Die endgültige Brexit-Abstimmung ...

