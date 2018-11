CB Verbrauchervertrauen dürfte moderat nachgeben API-Daten prognostizieren weiteren Rückgang der Rohöl-Lagerbestände Zahlreiche Redner von Fed und EZB könnten Volatilität am Devisenmarkt erhöhen

Am Dienstag sieht der Wirtschaftskalender mit nur zwei wichtigen Veröffentlichungen recht leer aus. Das Conference Board wird am Nachmittag seinen Index zum Verbrauchervertrauen präsentieren, während wir am späten Abend die wöchentlichen API-Schätzungen zu den Rohöl-Lagerbeständen erhalten. Darüber hinaus sollten die Anleger den ganzen Tag über vorsichtig bleiben, da zahlreiche Mitglieder der Fed und der EZB Reden halten. Zuallerletzt wird die RBNZ um 21:00 Uhr ihren Halbjahresbericht zur Finanzstabilität veröffentlichen, Kommentare von Gouverneur Orr sind für 23:00 Uhr geplant. 16:00 Uhr | USA, CB-Verbrauchervertrauen (November): Das Verbrauchervertrauen vom Conference Board zeigte das ...

