Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit Blick auf eine erwogene indirekte Beteiligung am Münchner Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Rheinmetall fertige bereits eine Reihe von Produkten gemeinsam mit KMW, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung stehe vermutlich im Zusammenhang mit der Entscheidung Frankreichs und Deutschlands, dass der nächste Kampfpanzer für die Heere beider Staaten unter deutscher Führung gebaut werden soll. Dessen Umsatzpotenzial belaufe sich auf 100 Milliarden Euro./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-11-27/12:40

ISIN: DE0007030009