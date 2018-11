Die Wall Street dürfte am Dienstag weitgehend auf der Stelle treten. Der Aktienterminmarkt indiziert aktuell eine knapp behauptete Handelseröffnung des Kassamarktes.

Im Blickpunkt steht weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Vier Tage vor dem Gipfeltreffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Treffen in Argentinien ging Trump im Handelsstreit auf Konfrontationskurs und kündigte an, die Zölle auf chinesische Waren auf 25 Prozent zu erhöhen. Zudem drohte Trump, auf in China produzierte Apple-Produkte wie das iPhone, Import-Zölle erheben zu wollen. Bisher waren diese von den Sonderabgaben ausgenommen. Die Aktie von Apple gibt vorbörslich um 1,6 Prozent nach.

Konjunkturseitig stehen Daten zum Verbrauchervertrauen für November an. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang auf 135,8 nach 137,9 im Oktober. Zudem wird der Case-Shiller-Hauspreisindexes für September mitgeteilt.

Der US-Präsident hat sich zudem zum Thema Brexit geäußert. Demnach könnte das Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien von Premierministerin Thresea May ein Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA gefährden.

Bei den Einzelwerten stehen United Technologies im Fokus. Das Industriekonglomerat teilt sich in drei Konzerne auf. Die Bereiche Flugzeugtechnik, Aufzüge und Rolltreppen (Otis) sowie die Klimaanlagensparte (Carrier Building Systems) des Mischkonzerns sollen unabhängige Unternehmen werden. Die Separation soll voraussichtlich 2020 abgeschlossen werden. Die Titel des Konzerns werden vor der Startglocke noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel am Montag stiegen sie um 1,6 Prozent.

November 27, 2018

