Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt ... Draußen ist es ungemütlich, kalt und dunkel, drinnen wird's kuschelig! Der Deko-Rausch zur Weihnachtszeit darf kommen mit ausgefallenen Kissen, flauschigen Plaids und schöner Tischwäsche. Der Duft von Tannenzweigen und Plätzchenbacken liegt in der Luft, das Licht der Kerzen ist angenehm wohlig - Zuhause ist Lieblingsplatz! Wen zieht es da noch nach draußen?



Zu Weihnachten darf es einfach von allem etwas mehr sein. Mit stimmungsvollen Wohnaccessoires lässt sich Weihnachtsstimmung zaubern. Ob klassisch elegant, ausgefallen stylisch, ob kitschig-rosa, stilvoll in Silbergrau-Rot, Ton-in-Ton oder in leuchtenden Farben - mit trendigen textilen Wohnaccessoires lässt sich ein märchenhaftes Winter-Wonderland kreieren. Denn den einen großen Trend gibt es nicht. Individualität statt Mainstream ist gefragt.



Modische Einflüsse gehen bei der Weihnachtsdeko Hand in Hand mit traditionellen, natürlichen Optiken. Lieblings-Dekostücke werden mit den tollen neuen textilen Accessoires kombiniert und erzählen ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte. Schöne Dessins, softe edle Stoffe und tolle Farben sind die Hauptdarsteller. Santa Claus kann Platz nehmen.



