Der japanische Konzern Fujitsu hat sich im PC-Massengeschäft aufgerieben. Mittelständische PC-Bauer in Deutschland beweisen: Mit klarem Fokus auf Geschäftskunden kann man sich durchaus behaupten.

Eine eigene PC-Fertigung in Deutschland rechnet sich nicht? Mitnichten: Mit der Wortmann AG aus Hüllhorst bei Detmold, Bluechip Computer im ostthüringischen Meuselwitz, Extra Computer mit Sitz in Giengen auf der Schwäbischen Alb sowie der börsennotierten Hyrican Informationssysteme aus Kindelbrück nördlich von Erfurt gibt es gleich mehrere deutsche Anbieter, die noch selbst Computer fertigen; genauer: diese aus Standardkomponenten zusammenbauen.

Sie alle zeichnet eine Gemeinsamkeit aus: Sie halten sich aus dem Preiskampf im Endkundensegment heraus, den sie gegen die PC-Giganten Lenovo, HP, Dell & Co. mit ihren völlig anderen Einkaufsbedingungen ohnehin nicht gewinnen könnten. "PCs und Notebooks sind, bis auf einige Ausnahmen wie Apple-MacBooks oder die Surface-Geräte von Microsoft, relativ austauschbare Massenprodukte geworden", erklärt Axel Oppermann, Marktbeobachter vom IT-Analystenhaus Avispador in Kassel.

Aus diesem Grund konzentrieren sich deutsche Mittelständler wie Wortmann & Co. auf das Nischengeschäft mit Geschäftskunden, öffentlich-rechtlichen Institutionen und mittelständische Unternehmen in ihrer jeweiligen Region vor Ort. "Wir bauen PCs und Server genau so zusammen, wie ein Kunde es sich wünscht", sagt etwa Michael Lehmann, Vorstandschef von Hyrican in Thüringen.

Das ist aber nur der Anfang einer ganzen Palette von Dienstleistungen, die das Unternehmen rund um Computer und IT anbietet: "Wir entwickeln komplette IT-Projekte mit unseren Kunden zusammen, sind dabei auch Systemintegrator und bauen komplette Netzwerke auf", so Lehmann. Das geht bis hin zu Software-Installation und der Mitarbeiterschulung beim Kunden.Die niedrige Marge im Hardware-Geschäft bekommt der Hyrican-Chef freilich auch zu spüren. "Daher ist weniger das Zusammenbauen von PCs unser Kerngeschäft, sondern es dient als Anknüpfungspunkt für größere Projekte", erläutert Lehmann. "So gelingt es uns, die geringe Marge bei der ...

