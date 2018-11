Wer etwas an Hintergrundinformationen zu Barrick Gold interessiert ist, der kann sich auf deren Internetseite einen aktuellen Beitrag namens "Fourmile: Journey to a High-Grade Discovery" anschauen. Dieser Beitrag gibt auch einen guten Einblick ins Tagesgeschäft dieses Goldproduzenten. Konkret geht es in dem Beitrag um ein Explorationsprojekt im US-Bundesstaat Nevada. Ende 2015 hätte sich damals die Probebohrungen dem Endstadium genähert - und es sei nicht gut gelaufen, wie Barrick Gold durchaus ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...