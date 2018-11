Paris - Die Dynamik an Europas Börsen hat nach dem starken Wochenauftakt am Dienstag nicht angehalten. Gegen Mittag stand der EuroStoxx 50 0,06 Prozent tiefer bei 3170,76 Punkten. Zuvor hatte der Leitindex der Eurozone noch zwei Tage in Folge zugelegt. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,15 Prozent auf 4987,32 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 verlor 0,16 Prozent auf 7024,45 Zähler.

Am Montag hatten die Anleger noch Signale für eine mögliche gütliche Lösung im Haushaltsstreit Italiens mit der Europäischen Union (EU) gefeiert. Auf Beifall war auch die Unterzeichnung des Brexit-Abkommens durch die EU-Staaten am Wochenende gestossen, wenngleich die Zustimmung des britischen Parlaments noch aussteht.

Doch schon einen Tag später machte sich wieder etwas Skepsis breit. Analyst Michal Hewson von CMC Markets UK verwies auf Aussagen von Donald Trump. Wenige Tage vor dem erwarteten Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping beim anstehenden G20-Gipfel signalisierte der US-Präsident, an der Erhöhung der Strafzölle gegen ...

