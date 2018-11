Flughafen-Aktionärstag 26.11.18. Bei leicht unwirtlichem Wetter fanden etwa 30 Aktionäre den Weg in den "Erlebnisraum" im Terminal 3 am Flughafen Wien. Die Hinfahrt mit dem CAT entsprach den Erwartungen. Wer sich verirrte, der schaffte es, eine halbe Stunde im Flughafengebäude herumzuirren. Bei Kaffee und Plundergebäck konnten wir uns stärken, nicht viel mehr als eine Stunde später waren der kurze Bericht von Ofner und Jäger und die recht ergiebige Fragerunde zu Ende, wir wurden auf ein paar Snacks eingeladen, und wir durften die Videos im "Erlebnisraum" anschauen. Die beiden Videoräume sind für die kurzen Filmchen ausreichend, die Bildschirme sind groß, die Bilder sind klar, man fühlt sich wie in einem ...

