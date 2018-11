Meiden Sie die Mitte! Sell in May and go away - diese Börsenweisheit kennt sicherlich jeder Börseninteressierte. Ob US-Präsidentschaftszyklus oder Dekadenzyklus, Saisonalitäten finden immer wieder große Beachtung. Aber haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, dass auch der Zeitraum innerhalb eines Monats über Erfolg und Misserfolg entscheiden kann? Hätte ein Anleger nur vom 17. bis 23. eines jeden Monats in den DAX investiert, so wäre ein Investment von 100 Euro im Jahre 1987 bis heute auf 48 Euro zusammengeschrumpft. Hätte der Investor dagegen genau die o.g. Tage eines Monats gemieden, so wären aus 100 Euro dagegen über 2.400 Euro geworden. Erklärungsversuche für dieses Phänomen und weitere Details finden Sie ...

