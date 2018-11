Laut Regierung soll allein der Verkäufer einer Immobilie die Vermittlerprovision bezahlen. Die Maklerbranche protestiert. Kai Enders, Vorstand bei der Maklerkette Engel & Völkers, erläutert seinen Kompromissvorschlag.

Herr Enders, Sie sind derzeit auf Lobbytour, um zu verhindern, dass bei Immobilienverkäufen künftig allein der Verkäufer die Maklercourtage bezahlen muss. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will dazu in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen. Sie fordern stattdessen eine Gesetzesreform, nach der sich Käufer und Verkäufer künftig die Courtage teilen müssen. Wie ist bisher die Resonanz aus Berlin?Kai Enders: Am 7. November gab es eine Anhörung in Berlin. Mein Eindruck war, dass es für unseren Vorschlag sehr viel Sympathie gibt.

Aber sprechen Sie überhaupt für die Maklerbranche? Der Branchenverband IVD hat bei seiner Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag massiv gegen den Regierungsentwurf Position bezogen, ohne wirklich Kompromissbereitschaft zu zeigen.Ich kann in der Tat nicht für die ganze Maklerbranche sprechen. Ich spreche für Engel & Völkers. Wie groß die Unterstützung für unseren Vorschlag ist, muss sich zeigen. Die IVD-Tagung hat aber gezeigt, dass in der Maklerschaft große Übereinstimmung mit der Position von Engel & Völkers besteht. Wir sehen uns als faire Mittler zwischen zwei Parteien, für die wir unterschiedliche Leistungen erbringen. Wir wollen weiterhin für beide Seiten tätig sein und lehnen ein Bestellerprinzip ab, bei dem wir nur noch den Verkäufer unterstützen. Für diese Position wollen wir gemeinsam werben.

Der zweite Verband RDM, der Ring Deutscher Makler, droht gar mit einer Verfassungsklage wegen "einer unzulässigen Einschränkung der Berufsausübungsfreiheit" durch eine gesetzliche Regelung.Der Weg der Verfassungsklage ist schon einmal schief gegangen: 2015 wurde per Gesetz beschlossen, dass bei Vermietungen allein der Besteller zahlt, also der Vermieter. Eine Klage dagegen hat das Bundesverfassungsgericht 2016 abgewiesen. Es war zu dem Schluss gekommen, das Bestellerprinzip schränke zwar die Berufsfreiheit der Makler ein, dies sei aber verfassungsrechtlich hinzunehmen. Im Übrigen wird eine Drohung mit Verfassungsklagen Politiker nicht umstimmen, weil das Argument bei sehr vielen Gesetzesvorhaben vorgebracht wird.

Vor der Bundestagswahl hatten CDU und CSU ein Bestellerprinzip beim Immobilienverkauf abgelehnt. Zeichnet Ihr Vorschlag eine konsensfähige Kompromisslinie zwischen den Regierungsparteien vor?Das wird sich zeigen. Die Branche muss sich klar sein: Solange wir die jetzige Regelung haben - in fünf Bundesländern zahlt alleine der Käufer, in den anderen zahlt er die Hälfte der Courtage - wird es immer wieder radikale Vorschläge geben, dies zu ändern. Dass alleine der Käufer zahlt, empfinde ich selber als ungerecht. Makler sind Partner zweier Interessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...