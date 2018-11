ExaGrid, ein Nutanix Elevate Partner, wird vom 27. bis 29. November als Gold-Sponsor an der alljährlichen, von Nutanix veranstalteten Konferenz .NEXT Europe teilnehmen. Auf der Veranstaltung präsentiert ExaGrid seine hyperkonvergente Backup-Speicherlösung "Nutanix-Ready", die die führenden, mit dem AHV verwendeten Backup-Anwendungen unterstützt, darunter Lösungen von HYCU, Veeam, Commvault, Veritas und anderen. Auf der Veranstaltung wird Graham Woods, Vice President of International Systems Engineering bei ExaGrid, eine Sitzung zum Thema Enterprise Cloud und Backup-Speicher der nächsten Generation leiten und ExaGrid wird im ExCeL an Stand G05 im Golden Village vertreten sein.

Auf der .NEXT können die Kunden erfahren, wie sie von einer wahrhaft nahtlosen End-to-End-Speicherumgebung profitieren, wenn sie Nutanix, ihre unterstützte Backup-Anwendung, und ExaGrid kombinieren. Nutanix ist Vorreiter im Bereich hyperkonvergenter Infrastruktur, die Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen in einer Komplettlösung für flexible Skalierung vereint. ExaGrid bietet eine ergänzende Scale-Out-Architektur, die für maximale Betriebszeit sorgt und die Kosten für die langfristige Aufbewahrung von Backups senkt.

"Meiner Ansicht nach ist Nutanix die revolutionärste Cloud-Lösung für Unternehmen des letzten Jahrzehnts und das Ergebnis war eine beispiellose Reaktion von IT-Unternehmen, die Nutanix eingeführt haben", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Dass ExaGrid die technologische Vision von Nutanix teilt, belegen unsere gespiegelten Architekturen und die allgemeine Herangehensweise an Speicher sowohl im Front- als auch im Backend."

Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid ermöglicht aufgrund ihrer einzigartigen Landezone stets schnelle Backups in Nutanix-Umgebungen und kann Daten rasch wiederherstellen und VMs starten, indem sie eine Datenrehydrierung verhindert. ExaGrid behält auch bei wachsendem Datenvolumen eine gleichbleibende Backup-Dauer bei und vermeidet umfangreiche kostspielige und störende Upgrades in IT-Rechenzentren von Nutanix. Auf Grundlage der Appliance-Modelle mit unterschiedlichen Kapazitäten können die Kunden das Benötigte zum gewünschten Zeitpunkt kaufen; ältere und neuere Appliances aller Kapazitäten können im gleichen Scale-Out-System verwendet werden, wodurch veraltete Produkte vermieden und die IT-Investitionen des Kunden geschützt werden.

.NEXT Conference ist die in der IT-Branche führende Konferenz rund um Rechenzentren und Cloud, bei der Führungskräfte, Leiter von IT-Infrastruktur und -Betrieb, Architekten, Devops-Fachleute und Partner die neuesten Praktiken kennenlernen und besprechen, wie sie Enterprise Clouds in ihrem Sinne aufbauen und betreiben können, die Agilität bieten und Innovationen fördern, um Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die diesjährige Europa-Konferenz findet vom 27. bis 29. November im ExCeL in London, Großbritannien, statt.

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landezone und Scale-out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf www.exagrid.com oder auf LinkedIn. Sehen Sie selbst, was ExaGrid-Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

