Die Commerzbank hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der wegen der Wasserknappheit im Rhein angekündigte Produktionsstopp für das Kunststoffprodukt Toluoldiisocyanat (TDI) in Ludwigshafen dürfte die Logistikkosten des Chemiekonzerns zusätzlich erhöhen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte dies auch zu wieder steigenden TDI-Preisen führen, die seit dem ersten Quartal 2018 um rund ein Drittel eingebrochen seien./edh/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-11-27/13:27

ISIN: DE000BASF111