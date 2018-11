Zum Start des Weihnachtsgeschäfts ist in Frankreich das Verbrauchervertrauen auf einem Tiefpunkt wie es ihn zuletzt vor dreieinhalb Jahren gab.

Das Verbrauchervertrauen in Frankreich ist kurz vor Beginn der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts so schlecht wie seit über dreieinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer fiel um drei auf 92 Punkte, wie das Statistikamt Insee am Dienstag zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...