Nach Kaufempfehlungen von Analysten sind Fresenius Medical Care (FMC) und Fresenius in der Gunst der Anleger wieder gestiegen. FMC legten zeitweise 2,3 Prozent auf 71,17 Euro zu und führten die Gewinnerliste im Dax an. Die Aktien des Mutterkonzerns Fresenius gewannen in der Spitze 2,5 Prozent auf 50,14 Euro.

