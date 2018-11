Unterföhring (ots) -



Rosin-Festspielwochen bei kabel eins:



Zuerst kehrt der Zwei-Sterne-Koch mit neuen Folgen seines Erfolgsformats "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" zurück in die Prime Time. Neu: Frank Rosin ist jetzt immer donnerstags in Deutschland unterwegs, um verzweifelte Gastronomen vor dem Ruin zu retten. An diesem Donnerstag, 29. November 2018, ist Rosin vor den Toren Münchens in Baierbrunn im Einsatz, um das "Gasthaus zur Post" wieder in Schwung zu bringen.



"Ich will meine eigene Sendung gewinnen!" Mit dieser Ansage startet Frank Rosin eine seiner größten Herausforderungen. Er will, er soll, er muss abnehmen! In seiner neuen Show "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" entscheidet einzig und allein die Waage über Sieg oder Niederlage. Im Diät-Selbstversuch kämpft Frank Rosin ab 3. Januar 2019 um 20:15 Uhr gemeinsam mit vier Mitstreitern gegen die Pfunde und gegen das Team von Spitzenkoch Sebastian Lege. Jeder Kandidat bekommt von Ernährungsmediziner Dr. Urs Schaden eine andere Diät "verordnet". Wer zu wenig abnimmt, ist raus. Schafft es Frank Rosin bis ins Finale oder fliegt er vorzeitig aus seiner eigenen Show?



Die Rosin-Festspielwochen bei kabel eins: "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" ab Donnerstag, 29. November 2018, um 20:15 Uhr



"Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" ab Donnerstag, 3. Januar 2019, um 20:15 Uhr



