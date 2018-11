München/Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bonusprogramme wie Priceless Specials von Mastercard sind in Deutschland beliebt: Mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Bevölkerung nutzen eines oder gleich mehrere der verfügbaren Treue-, Prämien- und Bonusprogramme. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen tut es sogar jeder Zweite (48 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative GfK-Studie, durchgeführt im Auftrag von Mastercard, die heute im Rahmen des 9. International Gift Card & Loyalty Summit 2018 in München vorgestellt wurde. Mit Priceless Specials gibt es seit diesem Jahr ein Bonusprogramm von Mastercard, bei dem Karteninhaber mit jeder Zahlung automatisch Coins sammeln, die sie anschließend für exklusive Händlerangebote auf der Priceless Specials Plattform einlösen können.



Besonders bei Frauen sind laut der Befragung Bonusprogramme beliebt (45,0 Prozent), während nur 28,6 Prozent der Männer solche Programme nutzen. Deutliche Unterschiede zeigen sich auch regional. So macht fast die Hälfte der Bevölkerung in Baden-Württemberg (46,6 Prozent) beim Sammeln von Prämien- oder Bonuspunkten mit. Noch begeistertere Nutzer finden sich nur noch in Sachsen-Anhalt (63,3 Prozent) und Brandenburg (48,5 Prozent). Dabei liegen die alten Bundesländer insgesamt beim Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung mit genau 35 Prozent deutlich hinter den neuen Bundesländern, wo bereits 45,1 Prozent an Bonusprogrammen teilnehmen.



Die überwiegende Mehrheit der Verbraucher, die bei einem Bonusprogramm angemeldet sind, nutzt dieses intensiv: Nahezu die Hälfte (49,0 Prozent) setzt es bei jedem Einkauf ein, bei dem dies möglich ist. Weitere 36,8 Prozent geben an, es zumindest oft zu nutzen. Dass es sich wirklich lohnt, Punkte oder Coins in einem Bonusprogramm zu sammeln, findet die deutliche Mehrheit (72,6 Prozent) der Nutzer.



Attraktive Prämien und Rabatte sind laut der GfK-Studie für Verbraucher an einem Bonusprogramm am wichtigsten (41,2 Prozent). Fast genauso wichtig (38,5 Prozent) ist es, dass die Teilnahme keine Extrakosten verursacht. Dass Punkte bei jedem Einkauf, unabhängig vom Kaufwert, gesammelt werden können, ist für 35,2 Prozent der Verbraucher wichtig.



Wenn es um das Einlösen der gesammelten Punkte oder Coins geht, zählen Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs (für 51 Prozent der Nutzer) zu den nachgefragtesten Sachprämien, gefolgt von Haushaltswaren und Elektrogeräten (36,5 Prozent der Nutzer) sowie Kleidung und Accessoires (21,5 Prozent). Auch Gutscheine und Rabatte sind als Prämien sehr beliebt und werden von 43,5 Prozent der Bonusprogrammnutzer in Anspruch genommen.



Beim Bonusprogramm Priceless Specials von Mastercard erhalten die Nutzer nach einmaliger Registrierung auf www.mastercard.de/priceless für jede Transaktion, unabhängig vom Transaktionswert oder Händler, einen Coin und können ab fünf gesammelten Coins diese für Prämien von Priceless Specials Partnern wie Flixbus, Sixt, Sportscheck, Tchibo, Tui oder Tank & Rast auf der Priceless Specials Plattform einlösen. Darüber hinaus können die Coins für exklusive Verlosungen eingesetzt werden. Priceless Specials ist für Mastercard-Karteninhaber kostenlos und kann gleichzeitig mit anderen Bonusprogrammen genutzt werden.



Im Rahmen der GfK-Studie wurde deutschlandweit eine repräsentative Stichprobe von ca. 2.000 Personen im Oktober 2018 befragt.



Über Mastercard



Mastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit seinem globalen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond the Transaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im Engagement Bureau.



OTS: Mastercard Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113997 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113997.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt Mastercard Deutschland Juliane Schmitz-Engels, Head of Communications Germany and Switzerland Juliane.Schmitz-Engels@mastercard.com +49 172 188 07 20