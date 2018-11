Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sixt von 112 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Marc-Rene Tonn reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Vorsteuergewinn des Autovermieters. Er habe die Kosten unterschätzt, die mit der Anpassung der Flottengröße an die saisonbedingt geringere Nachfrage im vierten Quartal dieses Jahres und im ersten Quartal nächsten Jahres verbunden seien. Gleichwohl rechnet Tonn mit einem weiteren Umsatzwachstum./la/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-11-27/13:39

ISIN: DE0007231326