Europäische Banken wetteifern um die Vorherrschaft in Osteuropa. Die lang geübte Zurückhaltung aufgrund des schlechten Rufs der Region schwindet zunehmend.

Die Regierungen in Teilen Osteuropas, in denen das Wachstum stärker ist als im Euroraum, lockern die Kontrolle über staatliche Vermögenswerte. Serbien und Slowenien haben zuletzt Anteile an ihren Banken angeboten und so ein potenzielles Schlachtfeld eröffnet. Denn OTP Bank ...

