Die Investmentbank Equinet hat Bayer nach der US-Zulassung für das Krebsmittel Larotrectinib des Pharmakonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der positive Entscheid der zuständigen US-Behörde FDA sei nach guten klinischen Studiendaten sehr wahrscheinlich gewesen, schrieb Analyst Dennis Berzhanin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Zulassungsantrag in der EU vom August ebenfalls erfolgreich beschieden werden dürfte./gl/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-11-27/13:46

ISIN: DE000BAY0017