Die Investmentbank Equinet hat Metro AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Christian Bruns verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen "Handelsblatt"-Bericht, in dem es unter Berufung auf Unternehmenskreise heißt, es gebe drei bis fünf konkrete Kaufinteressenten für die Supermarkttochter Real - darunter einen strategischen Investor-, zu denen Amazon aber nicht gehöre. Hinter dem strategischen Investor vermutet Bruns den Real-Konkurrenten Globus. Es werde derweil nicht einfach werden, einen geeigneten Käufer für Real zu finden./gl/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-11-27/13:46

ISIN: DE000BFB0019