Diesmal wagen sich Sängerin und Schauspielerin Isabel Varell und Komiker Ingolf Lück in das "Dingsda"-Duell gegen Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers und Moderator Sven Lorig. Während Judith Rakers schon mit neun Jahren am Steuer saß, brachte Entertainer Ingolf Lück in seiner Kindheit musikalisch die Wände zum Wackeln - und gibt auch bei "Dingsda" eine Kostprobe seines Könnens auf der Blockflöte. Sven Lorig ist dank seiner drei Töchter bestens gewappnet: "Ich habe das Internet leer gelesen und meine Kinder quasi totgefragt. Jetzt sind wir super vorbereitet. Meine drei Kinder sind schon für mich seit Jahren das Trainingslager." Als was sich der "MoMa"-Moderator gerne an Karneval verkleidet und warum Judith Rakers bei Rumba-Rhythmen an Weihnachten in der Kindheit denken muss, verraten sie bei "Dingsda" am 30. November um 18:50 Uhr im Ersten.



"Dingsda" bietet eine Mischung aus Spiel, Unterhaltung und Promi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teams treten gegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, die in Einspielfilmen von Kindern erklärt werden. Highlight des Quiz' sind die "Dingsda"-Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die die verschiedensten Begriffe mit ihren Worten umschreiben - nicht immer für jeden verständlich, aber stets originell und urkomisch. Das Prominententeam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt und spendet den Gewinn für einen wohltätigen Zweck.



