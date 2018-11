Berlin (ots) - Das US-Unternehmen Uber startet sein E-Bike Jump in Berlin - und damit erstmals auf einem Markt außerhalb der USA. Allerdings werden im Rahmen eines Tests vorerst nur 100 Leihräder rund um den Prenzlauer Berg zur Verfügung gestellt; und die auch nur ausgewählten Nutzern. Interessierte Kunden könnten sich aber auf einer Warteliste eintragen, sagte ein Uber-Sprecher dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe).



