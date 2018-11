Für den von KHS in Zusammenarbeit mit der Münster School of Design (MSD) der FH Münster ausgerufenen Designwettbewerb erarbeiteten über 20 Studierende aus den Schwerpunkten Produkt- und Kommunikationsdesign im vergangenen Sommersemester innovative Ideen für PET-Flaschendesigns. Ziel waren Konzepte zur aseptischen Abfüllung besonders sensitiver Produkte. Neben den 3D-Modellen sollten ebenfalls der Markenauftritt für die zum Teil selbst erdachten Getränkesorten inklusive einer entsprechenden Vermarktungsstrategie entwickelt werden. Bewertet wurden die Flaschen bereits Mitte Juli von den leitenden Professoren des Seminars, Prof. Dipl.-Des. Torsten Wittenberg und Prof. Dipl.-Des. Rüdiger Quass von Deyen, ebenso wie von den KHS-Experten für Flaschendesign. Am 22. November erfolgte nun die Siegerehrung in der FH Münster. "Die Entwicklung keimfreier Flaschen ist eine große Herausforderung. Auch ...

