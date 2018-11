London (ots/PRNewswire) -



Auf Mittelengland spezialisierter, privater Immobilienanlage- und Vermögensverwalter modernisiert sein operatives Geschäft mit SaaS-Plattform von Yardi



Mercia Real Estate PLC (MRE) mit Sitz in Birmingham wird in Zukunft sein wachsendes Portfolio an kommerziellen, industriellen und Einzelhandels-Objekten mit Yardi Voyager® (https://www.yardi.com/uk/p roducts/yardi-voyager-commercial/?utm_source=press_release&utm_campai gn=Mercia) verwalten, eine cloudbasierte Plattform für Buchhaltung und Immobilienmanagement.



MRE wird ebenfalls Yardi Orion® Business Intelligence (https://www .yardi.com/uk/products/orion-business-intelligence/?utm_source=press_ release&utm_campaign=Mercia) einführen, um die Portfolio-Performance besser zu verstehen. Yardis Mieterportal-Lösung COMMERCIALCafé (https ://www.yardi.com/uk/products/commercialcafe/?utm_source=press_release &utm_campaign=Mercia) wird für bessere Kundenbeziehungen sorgen.



"Bei unserer Suche nach einer modernen, interaktiven Management-Software fiel unser Blick auf Yardi Voyager und Lösungen der Yardi® Commercial Suite, um unsere Betriebsabläufe mit einer lückenlos vernetzten, mobilen Plattform zu verschlanken", sagte Samuel Clark, Geschäftsführer von Mercia Real Estate. "Als facettenreiches Immobilienunternehmen legen wir großen Wert auf komplette Transparenz des Portfolios zur Strategieoptimierung sowie die Zufriedenheit unserer Mieter. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Yardi bei unserem zukünftigen Wachstum."



"Wir freuen uns außerordentlich, dass Mercia Real Estate als neuester Kunde im VK uns das Vertrauen schenkt. Die Kombination aus Yardi Voyager, COMMERCIALCafé und Yardi Orion Business Intelligence ermöglicht die Automatisierung der Vermögens- und Immobilienverwaltung. Für MRE wird die Kontaktpflege mit den Mietern vereinfacht, und Portfoliodaten werden über ein zentrales Online-Ökosystem bereitgestellt", sagte Neal Gemassmer, Vice President für das internationale Geschäft bei Yardi.



Informationen zu Mercia Real Estate



MRE ist auf opportunistische und wertschöpfende Anlagemöglichkeiten in den sekundären Industrie- und Einzelhandelssektoren spezialisiert. MRE hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Identifizierung von Wertperspektiven in diesem oft vernachlässigten Sektor mit überragender Marktperformance. Weitere Informationen finden Sie unter merciarealestate.com (https:// urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.merciarealestate.com_ &d=DwMGaQ&c=uzNCeyVgxQ-iQAzSk6FAUg&r=5KY7oZ1nUNtzIxHZP3EPoGo_ViytZQ6h DjpMZuJVoeA&m=JT8_hIKZm-6ZeiGtBFkRhnHFmPJluQ9ddk62Su8e2Cg&s=MUsshlq1k 4kIlZ4d1Xni9gABTKePnLh4RFDgHhv3I58&e=).



Informationen zu Yardi



Yardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Vermögens- und Immobilienmanagement-Software für Immobiliengesellschaften unabhängig von Sparte und Größe. Das 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Barbara (Kalifornien) und betreut seinen weltweiten Kundenstamm über Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie unter yardi.com/uk (https://www.yardi.com/uk/).



